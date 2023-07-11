Сборная Украины U21 вышла в полуфинал первенства Европы и завоевала путевку на Олимпиаду.

Легендарный в прошлом футболист и бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты выступления украинской "молодежки" на Евро-2023.

Специалист отметил, что достижение подопечных Руслана Ротаня дает надежду на будущее.

"То, что сделала сборная U-21 - это невероятное достижение. В Украине всегда были большие таланты - может быть, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться до уровня старшего состава. Нужно создавать такую платформу. То, что они сделали на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее", - приводит слова Шевченко New York Times.

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Напомним, сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала молодежного Евро-2023 и завоевала путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.

Отметим, что Украина впервые в истории выступит на футбольном турнире Олимпийских игр.

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