На прошедшей неделе у Пеле диагностировали респираторную инфекцию.

Трехкратный чемпион мира и один из величайших футболистов в истории Пеле попал в больницу в тяжелом состоянии.

82-летний Пеле, которому год назад удалили опухоль, был госпитализирован в Сан-Паулу во вторник, тогда сообщалось, что это был обычный плановій визит к врачу, передает Би-би-си.

На прошедшей неделе у Пеле диагностировали респираторную инфекцию, и в пятницу больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу сообщила, что его состояние стабильно.

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Однако 3 декабря поступили сообщения, о том, что Пеле не реагирует на химиотерапию и получает курс паллиативной помощи. Позже больница в Сан-Паулу вновь обнародовала сообщение, что Пеле "все еще проходит лечение, и его состояние остается стабильным".

Вчера вечером Пеле обнародовал сообщение, что он "крепок и полон надежды". "Я хочу, что каждый оставался спокоен и позитивен", - написал Пеле в "Инстаграме".

При это слова поддержки великому футболисту поступают со всего мира.

"Молитесь за короля", - написал нападающий сборной Франции, одна из звезд нынешнего чемпионата мира Килиан Мбаппе.

Выступая в субботу, капитан сборной Англии Гарри Кейн сказал: "Нам очень грустно слышать новости о его болезни, но мы желаем ему здоровья, не только я, но и всея сборная Англии. Он вдохновляет, невероятный человек".

Бывший нападающий Германии, чемпион мира Юрген Клинсманн, выступая в в программе Би-би-си о чемпионате мира, сказал: "Пеле - просто замечательный человек. Выдающаяся личность в мировом футболе. Мы можем просто молиться и надеяться на лучшее, но это очень грустные новости".

Страна-хозяйка чемпионата мира по футболу Катар продемонстрировала свою поддержку Пеле, осветив здания надписью "Выздоравливай скорее".

Стадион "Лусаи" в Дохе, где 18 декабря пройдет финал чемпионата мира, и башня "Аспайр" рядом со стадионом "Халифа" были украшены фотографиями Пеле в его знаменитой футболке с номером 10.

Пеле поблагодарил доброжелателей за хорошее настроение и сказал, что его пребывание в больнице - это обычный визит.

Кто такой Пеле

Пеле (его настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 77 голов в 92 играх и поразив ворота соперников в четырех турнирах чемпионатов мира.

"Сантос", единственный бразильский клуб, за который он играл, написал в "Твиттере": "Весь мир желает вам всего наилучшего, король Пеле".

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