Кели Насименту подчеркнула, что ее отец идет на поправку.

Дочь легендарного футболиста Пеле Кели Насименту рассказала о состоянии отца, который был госпитализирован из-за кислотного рефлюкса.

На своей странице в Instagram Насименту разместила фото с отцом и сообщила, что он идет на поправку.

"Привет, друзья. Я не знаю, что там со слухами, но количество личных сообщений растет! В наши дни в мире и так много беспокойства, и мы не хотим быть причиной для чего-то еще. Это фото сделано только что", - подчеркнула Насименту.

"Он идет на поправку, его состояние в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья", - также сообщила дочь Пеле.

Напомним, что в сентябре этого года знаменитому бразильцу удалили опухоль толстой кишки. 14 сентября его выписали из отделения интенсивной терапии. Теперь же он был вновь госпитализирован.

"Король футбола" Пеле: достижения

Пеле выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле - единственный футболист в истории, который трижды становился чемпионом мира как игрок.

Также Пеле был признан игроком века по версии ФИФА.

За свою карьеру бразилец забил 1289 голов в 1363 играх.

Автор: Антон Дударь