4 сентября его прооперировали в больнице в городе Сан-Паулу.

Бразильскому легендарному футболисту 80-летнему Пеле провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Об этом он сам сообщил на своей странице Facebook.

Также Пеле написал, что опухоль нашли во время медицинских тестов, которые бразилец проходил в больнице на прошлой неделе: тогда ему решили провести операцию.

4 сентября его прооперировали в больнице в городе Сан-Паулу.

После успешно проведенной операции он поблагодарил врачей и всех, кто за него переживал. Также Пеле заверил, что уже хорошо себя чувствует.

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"Я привык праздновать великие победы вместе с вами. Встречу этот матч с улыбкой на лице, оптимизмом и наслаждением от жизни, окруженной любовью моей семьи и друзей", - написал он.

Сейчас легенда футбола находится в реанимации, откуда его скоро должны перевести. Врачи рекомендуют Пеле находиться на стационарном наблюдении в течение недели.

"Король футбола" Пеле: каковы его достижения

Пеле известен по выступлениям за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962, 1970 годах. Также он был признан игроком века по версии ФИФА.

Автор: Олег Давыгора