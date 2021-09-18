80-летний бразилец снова попал в госпиталь.

Легендарный экс-футболист Пеле госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ESPN Brasil.

Пеле попал в больницу Сан-Паулу из-за кислотного рефлюкса (недуг, который вызывает жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод).

В сентябре этого года знаменитому бразильцу удалили опухоль толстой кишки. 14 сентября его выписали из отделения интенсивной терапии, но, к сожалению, ненадолго.

В последние годы Пеле страдал заболеваниями почек, а также суставов.

"Король футбола" Пеле: каковы его достижения

Пеле выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле - единственный футболист в истории, который трижды становился чемпионом мира как игрок.

Также Пеле был признан игроком века по версии ФИФА.

Автор: Артем Будрин