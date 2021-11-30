Пеле поздравил нападающего "ПСЖ" с завоеванием очередного "Золотого мяча".

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем награды "Золотой мяч" по итогам 2021 года. В борьбе за этот приз он опередил поляка Роберта Левандовски.

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего "ПСЖ" и сборной Аргентины с завоеванием награды. Аргентинец получил этот приз в седьмой раз в карьере.

"Лионель, поздравляю с еще одним "Золотым мячом". Это справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое!", - написал 81-летний Пеле в своем Instagram.

Напомним, в этом году в голосовании принимали участие 30 номинантов на "Золотой мяч" и 180 журналистов.

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

Аргентинец побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, достижение Пеле по голам за американские сборные.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Владимир Медяник