Украинские футболисты сыграли в текбол на офисном столе.

Футболисты сборной Украины, которые готовятся провести контрольный матч против Болгарии, сыграли в необычную игру - так называемый "текбол", только не на специальном столе, а на офисном.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария.

В одной команде были Александр Зинченко и Николай Матвиенко, которые недавно стали кумовьями. В другой - Роман Яремчук и Эдуард Соболь.

Игра завершилась победой Зинченко и Матвиенко, а проигравшим пришлось отжиматься.

Зинченко при этом подошел к Яремчуку и заставил форварда "Бенфики" выполнять упражнение более старательно.

Видео опубликовал канал vZbirna.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Автор: Антон Дударь