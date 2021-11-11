Александр Зинченко и Николай Матвиенко победили / YouTube/vZbirna
Футболисты сборной Украины, которые готовятся провести контрольный матч против Болгарии, сыграли в необычную игру - так называемый "текбол", только не на специальном столе, а на офисном.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария.
В одной команде были Александр Зинченко и Николай Матвиенко, которые недавно стали кумовьями. В другой - Роман Яремчук и Эдуард Соболь.
Игра завершилась победой Зинченко и Матвиенко, а проигравшим пришлось отжиматься.
Зинченко при этом подошел к Яремчуку и заставил форварда "Бенфики" выполнять упражнение более старательно.
Видео опубликовал канал vZbirna.
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Сборная Украины: матчи в ноябре
- Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.
- После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.