В понедельник, 30 октября, состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Приз лучшему футболисту мира от журнала France Football получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Это восьмая подобная награда в карьере аргентинца.
Еще не успел стихнуть шум после церемонии "ЗМ-2023", а букмекеры уже начали выставлять коэффициенты на "Золотой мяч-2024".
Согласно обновленным котировкам, главным фаворитом на награду является полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Коэффициент на победу англичанина - 4,00.
Лидерство Беллингема в гонке за "ЗМ-2024" вполне заслуженное. Джуд только этим летом перебрался в "Реал" и "Боруссии" Дортмунд за 103 миллиона евро, но уже стал настоящим лидером "сливочных". В текущем сезоне на счету 20-летнего полузащитника 13 голов и 3 ассиста в 13 матчах.
Вторым в списке фаворитов идет нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе (коэффициент 5,50). В текущем сезоне форвард забил 12 голов в 12 играх в составе ПСЖ. Также в его активе 6 игр и 6 голов в составе национальной сборной.
Замыкает тройку фаворитов на престижную награду Эрлинг Холанд (коэффициент 5,00). В текущем сезоне АПЛ норвежец забил в составе "Манчестер Сити" 11 голов в 10 матчах. Также на его счету 6 голов в составе сборной Норвегии.
Отметим, что в топ-5 попал и действующий победитель "Золотого мяча" Лионель Месси. Шансы аргентинца на 9-й "Золотой мяч" оцениваются коэффициентом 8,00.
Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч-2024" по мнению букмекеров
- Джуд Беллингем - 4,00
- Килиан Мбаппе - 5,00
- Эрлинг Холанд - 5,5
- Гарри Кейн - 7,00
- Лионель Месси - 8,00
- Кевин Де Брюйне - 21,00
- Винисиус Жуниор - 21,00
- Криштиану Роналду - 26,00
- Мохамед Салах - 26,00
- Роберт Левандовски - 34,00
Добавим, что этот рейтинг может еще сильно измениться, поскольку большая часть сезона еще впереди.