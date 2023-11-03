В топ-5 фаворитов попал действующий обладатель награды Лионель Месси.

В понедельник, 30 октября, состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Приз лучшему футболисту мира от журнала France Football получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Это восьмая подобная награда в карьере аргентинца.

Еще не успел стихнуть шум после церемонии "ЗМ-2023", а букмекеры уже начали выставлять коэффициенты на "Золотой мяч-2024".

Согласно обновленным котировкам, главным фаворитом на награду является полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Коэффициент на победу англичанина - 4,00.

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Лидерство Беллингема в гонке за "ЗМ-2024" вполне заслуженное. Джуд только этим летом перебрался в "Реал" и "Боруссии" Дортмунд за 103 миллиона евро, но уже стал настоящим лидером "сливочных". В текущем сезоне на счету 20-летнего полузащитника 13 голов и 3 ассиста в 13 матчах.

Вторым в списке фаворитов идет нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе (коэффициент 5,50). В текущем сезоне форвард забил 12 голов в 12 играх в составе ПСЖ. Также в его активе 6 игр и 6 голов в составе национальной сборной.

Замыкает тройку фаворитов на престижную награду Эрлинг Холанд (коэффициент 5,00). В текущем сезоне АПЛ норвежец забил в составе "Манчестер Сити" 11 голов в 10 матчах. Также на его счету 6 голов в составе сборной Норвегии.

Отметим, что в топ-5 попал и действующий победитель "Золотого мяча" Лионель Месси. Шансы аргентинца на 9-й "Золотой мяч" оцениваются коэффициентом 8,00.

Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч-2024" по мнению букмекеров

Джуд Беллингем - 4,00

Килиан Мбаппе - 5,00

Эрлинг Холанд - 5,5

Гарри Кейн - 7,00

Лионель Месси - 8,00

Кевин Де Брюйне - 21,00

Винисиус Жуниор - 21,00

Криштиану Роналду - 26,00

Мохамед Салах - 26,00

Роберт Левандовски - 34,00

Добавим, что этот рейтинг может еще сильно измениться, поскольку большая часть сезона еще впереди.

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