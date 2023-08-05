Украинская ассоциация футбола (ранее Федерация футбола Украины) всегда "славилась" скандалами, сумасшедшими решениями, махинациями и другого рода "зрадами". Однако каденция Андрея Павелко и его команды во главе УАФ ознаменовалась рекордным количеством позора.

За последние годы правоохранительными органами было разоблачено множество фактов хищений бюджета руководством УАФ. Когда против Павелко и его заместителей Вадима Костюченко и Юрия Записоцкого открыли уголовные производства, безгранично удивляло, как преданно его защищают легенды украинского футбола.

Наемники Павелко рады стараться. Обидно, что это были кумиры миллионов

Олег Блохин, Алексей Михайличенко, Игорь Беланов, Олег Протасов, Анатолий Демьяненко - выдающиеся фигуры для украинского спорта в целом и которых Павелко в свое время "завербовал" на работу в УАФ. Каждого из вышеперечисленных. На должности, где "ветераны игры миллионов" уже не способны принести пользы отечественному футболу. Например, Блохин получил пост сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола. Другие бывшие "динамовцы" стали либо вице-президентами УАФ, либо руководителями "комитетов профессиональных футболов".

Согласно журналистским расследованиям, месячные зарплаты этих господ достигали от 115 000 гривен и до 320 000! Тот же Блохин приходил раз в месяц на какое-то заседание и получал, мягко говоря, завышенную месячную зарплату. То же касалось его бывших партнеров по "Динамо".

Номенклатура УАФ позорно молчит, пока УЕФА возвращает в свои комитеты целых 15 российских чиновников

После того, как за Павелко плотно взялись правоохранители, легенды начали позорно "отбеливать" своего босса. Чего только стоят поездки Блохина, Беланова и других в суд с пафосными призывами освободить под залог "честного и порядочного Павелко, против которого Россия и другие злые языки распространяют фейки".

Конечно, легенды футбола прошлого века не зарабатывали таких денег как современный запасной игрок условной луганской "Зари" - тогда у них не было таких доходов, как у сопоставимых по величине футбольных звезд сегодняшнего дня. Но ведь это не оправдание и не "зеленый свет" для самого себя, что можно становиться в один ряд с криминалом и самоотверженно прикрывать грудью чемпиона коррупции Павелко.

И почему эта номенклатура УАФ позорно молчит, когда УЕФА возвращает в свои комитеты целых 15 российских чиновников? Пока Россия не спит и отстаивает свои позиции в международном спорте, чиновники УАФ молчат и думают, как сохранить власть и не быть лишенными "кормушки".

Россия в УЕФА чувствует себя комфортно, ведь УАФ пассивно, бездейственно ведет себя в вопросе антироссийской политики

Павелко, как оказалось, не просто обычный коррупционер. Он умудрился заманить в свои схемы публично известных лиц, которые охотно подставились и пожертвовали своей честью, чтобы "отбеливать" безнадежно утраченную репутацию своего шефа. Это катастрофа, потому что от этого страдает украинский футбол. Из-за этого страна-агрессор в УЕФА чувствует себя комфортно, ведь УАФ пассивно, бездейственно ведет себя в вопросе антироссийской политики. А если неожиданно завтра УЕФА вернет российские клубы в еврокубки? Есть ли уверенность, что менеджмент УАФ будет принимать соответствующие меры для противодействия такому решению? Нет от слова вообще.

Очень хочется, чтобы эта гнилая страница в истории УАФ была быстрее пройдена и вместо "павелковцев" пришли молодые технократы с целью развивать отечественный футбол. Потому что еще немного и украинский футбол не выдержит надругательства.

Артем Будрин