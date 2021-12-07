33-летний вингер покинет "горняков".

Лидер "Шахтера" Марлос вскоре покинет Украину. Его действующий контракт с донецким клубом подписан до 31 декабря 2021 года и стороны обоюдно отказались пролонгировать соглашение.

Об этом сообщает Footboom.

Марлос решил вернуться на родину - в Бразилию.

В текущем сезоне хавбек провел за "Шахтер" 25 поединков, забил три мяча и отдал шесть голевых передач. Сам Марлос уже намекал, что его период в донецкой команде близок к финишу.

Марлос: карьера в Украине

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".

28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.

Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Марлос думает над завершением карьеры полностью.

Автор: Артем Будрин