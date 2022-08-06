Полузащитник сборной Украины сделал голевую передачу в дебютной игре за лондонский клуб.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в матче 1-го тура АПЛ прокомментировал выступление новичков команды - Александра Зинченко и Габриэла Жезуса.

"Они оба показывают, насколько голодны. Они готовы рисковать, брать на себя инициативу. Это действительно серьезное усиление для нас. Зинченко добавляет нам универсальности – то, чего нам не хватает.

Игра, которую Жезус начал показывать с самого начала - просто ужас для защитников. Он никогда не останавливается, всегда висит у вас на плечах. Он готов бежать с мячом и без него. Я очень доволен его игрой", - сказал Артета для клубного сайта "канониров".

Напомним, что этим летом "Арсенал" выкупил у "Манчестер Сити" контракт Зинченко за 35 млн евро.

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