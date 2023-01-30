Подопечные Роберто Де Дзерби выбили из Кубка Англии действующего победителя турнира.

В воскресенье, 29 января, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались "Брайтон" и "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Фалмер - Зе Амекс" и завершилась сенсационной победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет в игре открыли футболисты "Ливерпуля" - на 30-й минуте отличился полузащитник "красных" Харви Эллиот с передачи Мохамеда Салаха. "Брайтон" отыгрался через 10 минут: ответный мяч забил защитник Льюис Данк. Ему ассистировал Тарик Лампти. Победный гол "Брайтона" на 90+2-й минуте забил японский полузащитник Каору Митома.

"Брайтон" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Данк, 39, Митома, 90+2 - Эллиотт, 30

"Брайтон": Стил, Лампти (ван Геке, 90+6), Вебстер (Велтман, 46), Данк, Эсутпиньян, Мак Аллистер, Гросс, Марч, Уэлбек (Гилмор, 67), Митома, Фергюсон (Ундав, 89)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Милнер, 59), Конате, Гомес, Робертсон, Тьяго (Джонс, 79), Байчетич (Фабиньо, 84), Кейта (Хендерсон, 59), Салах, Гакпо, Эллиотт (Нуньес, 59)

Предупреждения: Данк - Байчетич, Конате, Фабиньо, Робертсон

Обзор матча:

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Брайтон" не только пробился в 1/8 финала, но еще и выбил из турнира действующего обладателя кубка Англии.

В предыдущем раунде Кубка Англии "Брайтон" разгромил "Мидлсбро" со счетом 5:1.

Напомним, "Брайтон" возглавляет бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист пришел в клуб после ухода Грэма Поттера в "Челси".

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