"Брайтон" объявил о назначении Роберто Де Дзерби.

Бывший главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Брайтона".

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

"Чайки" подписали с Де Дзерби контракт на четыре года. 43-летний итальянец заменил Грэма Поттера, который возглавил "Челси".

Видео дня

После 6 туров "Брайтон" занимает в таблице АПЛ 4-е место с 13 очками в активе.

Напомним, Де Дзерби ушел из донецкого "Шахтера" из-за войны в Украине. Стороны обоюдно расторгли контракт. Это будет первый опыт работы в АПЛ для итальянского тренера. Ранее, если не считать "Шахтер", он возглавлял лишь итальянские команды.

Де Дзерби принял "Шахтер" летом 2021 года. Под его руководством "горняки" провели 30 матчей, одержали 20 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Итальянца в донецком клубе заменил хорватский специалист Игорь Йовичевич.

Вместе с "Шахтером" Де Дзерби выиграл только Суперкубок Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: