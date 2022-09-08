Грэм Поттер возглавил лондонскую команду.

Грэм Поттер покинул "Брайтон" и возглавил "Челси". Контракт подписан на 5 лет.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси", этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев "Челси" и с нетерпением жду встречи и работы с прекрасной группой игроков", - сказал 47-летний Поттер.

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Английский специалист также тепло попрощался с "Брайтоном". До "Челси" и "Брайтона" Поттер тренировал шведский "Эстерсунд" и английский "Свонси".

Ранее СМИ писали, что "Челси" заплатит "Брайтону" за Поттера почти 25 миллионов евро.

Напомним, "аристократы" уволили Томаса Тухеля после поражения загребскому "Динамо" (0:1). Немец приводил "Челси" к победе в Лиге чемпионов в 2021 году. На этот момент "Челси" занимает в АПЛ шестую позицию (10 очков), а "Брайтон" - четвертое место (13 зачетных пунктов).

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