Владислав Супряга попал в сферу интересов итальянского "Удинезе".

Футбольный клуб "Удинезе", который выступает в Серии А, заинтересован в услугах украинского форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.

Об этом сообщает Тuttomercatoweb.

"Удинезе" рассматривает вариант с арендой 21-летнего нападающего с правом выкупа. "Динамо" готово отпустить игрока.

Сам Супряга не прочь перейти в клуб Серии А. Ранее была информация, что Владиславом интересуется "Дженоа".

Ориентировочная стоимость нападающего составляет 6 миллионов евро согласно Transfermarkt. Напомним, что Мирча Луческу охотно готов отпустить Супрягу. Заметим, что Владислав стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 летом 2019 года - он оформил дубль в финальной игре против Южной Кореи.

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Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать

Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.

В прошлом сезоне во всех турнирах на счету Супряги 3 забитых гола и 3 голевые передачи.

Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября 2020 года сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.

8 октября 2020 года Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.

Автор: Артем Будрин