Украинская команда осудила турецкий клуб за продажность "Газпрому".

Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением относительно решения турецкого "Фенербахче" принять участие в товарищеском турнире в российском Санкт-Петербурге.

"Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против "Динамо" в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал. Теперь понятно, почему. Кровавые деньги "Газпрома" затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору. Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.

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Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и узакониваете главное зло 21-го века. Fenerbahçe Spor Kulübü - ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!", - говорится в сообщении.

Скандалы с турецким Фенербахче: это надо знать

Летом прошлого года во время матча "Динамо" - "Фенербахче" турецкие фанаты на трибунах скандировали "Владимир Путин".

УЕФА тогда провел расследование и наложил денежный штраф на "Фенербахче".

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