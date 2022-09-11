Президент "Динамо" недоволен поведением турецких болельщиков.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал матч "бело-синих" против "Фенербахче" в первом туре группового турнира Лиги Европы, отметив провокационные действия фанатов турецкого клуба.

По словам Суркиса, поведение турецких болельщиков было хамским.

"В футболе такого вообще не должно быть. Я уверен, что УЕФА отреагирует на их действия и будет большой штраф "Фенербахче". Они в тот раз повели себя по-хамски, когда мы играли в Лиге чемпионов. Видео дня

Не хочу такого ничего говорить. Оценку должны их действиям дать инстанции. Это хамство. Так себя вести в современном мире невозможно", - сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Также президент "Динамо" высказался о большом количестве фолов от игроков турецкого команды.

"Я согласен с Мистером. Судья не справился с этой игрой. На Шапаренко, получившего разрыв крестов, не давали нарушений.

Согласитесь, что VAR есть для того, чтобы смотреть момент, когда футболисту отрывают ногу", - добавил Игорь Суркис.

Напомним, в рамках 1-го тура Лиги Европы "Динамо" уступило "Фенербахче" со счетом 1:2. Гол в составе "бело-синих" забил Виктор Цыганков.

В другом матче этой группы французский "Ренн" на выезде одержал победу над кипрским клубом АЕК Ларнака (2:1).

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