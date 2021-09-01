Казахстан - Украина: стартовые составы команд на матч квалификации ЧМ-2022

Виталий Миколенко и Андрей Пятов начнут игру с первых минут.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022, который пройдет на "Астана Арене" в Казахстане. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина. Составы команд Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Яремчук Запасные: Бойко, Ризнык, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев Запасные: Шацкий, Сейсен, Алип, Ерланов, Тайкенов, Жарынбетов, Вороговский, Оразов, Аймбетов, Тапалов, Зайнутдинов, Жуков Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Читайте такжеВ ожидании первой победы: анонс матча Казахстан - Украина в квалификации ЧМ-2022 Казахстан - Украина: перед матчем Поединок с Казахстаном станет дебютным для Александра Петракова на посту тренера национальной сборной Украины.

Сборная Украины в третьем туре квалификации сенсационно потеряла очки в домашней игре против Казахстана (1:1).

Положение команд в группе D: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли в отборе на ЧМ-2006: тогда украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 снова наши победили - 3:1 и 2:1.

Матч обслужит бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом. Автор: Артем Будрин

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