Сенегал остался без трофея: победителем КАН-2025 официально признано Марокко

Сборная Сенегала по футболу была признана проигравшей финальный матч техническим поражением.

Результат финального матча Кубка африканских наций (КАН) 2025, в котором победу одержала сборная Сенегала, аннулирован, сообщила Африканская конфедерация футбола на своем официальном сайте.

Апелляционный комитет КАФ, в соответствии со статьей 84 Регламента КАН, присудил техническую победу сборной Марокко.

Он пришел к выводу, что поведение футболистов Сенегала, покинувших поле в знак протеста против назначенного пенальти в конце основного времени, классифицируется как отказ от продолжения игры.

Указывается, что сборная Сенегала по футболу была признана проигравшей финальный матч техническим поражением. Итоговый счет встречи фиксируется как 3:0 в пользу Марокко.

Это означает, что сборная Марокко официально становится победителем турнира. Апелляция, поданная Федерацией футбола Марокко, была удовлетворена, а предыдущее решение дисциплинарного комитета отменено.

Ранее УНИАН сообщал, что Украинская ассоциация футбола официально представила заявку национальной команды на предстоящий раунд плей-офф квалификации Чемпионата мира по футболу-2026. В списке отсутствует футболист Андрей Лунин из "Реал Мадрид". При этом в нем указан молодой нападающий Матвей Пономаренко из "Динамо". Уже 26 марта сборная Украины должна сыграть против Швеции.

Также мы писали, что сборная Украины по футболу сыграет в группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией во время матчей Лиги Наций в сезоне 2026/27. Украинская команда находилась во второй корзине дивизиона B. Из первой корзины соперником подопечных Реброва стала сборная Венгрии. Тогда как из третьей и четвертой – Грузия и Северная Ирландия соответственно.

