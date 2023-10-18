Для выхода на чемпионат Европы "сине-желтым" нужно победить Италию.

14 и 17 октября сборная Украины сыграла два поединка в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Подопечные Сергея Реброва сначала выиграли у Северной Македонии (2:0), затем взяли три очка в противостоянии с Мальтой (3:1).

Также свой поединок сыграла 17 октября и сборная Италии - главный конкурент Украины в отборочном турнире на ЧЕ. "Скуадра Адзурра" проиграла в гостях сборной Англии со счетом 1:3. Это повысило шансы сборной Украины в борьбе за путевку на континентальное первенство.

После восьми туров квалификации Евро-2024 по футболу положение команд в турнирной таблице группы C следующее: сборная Англии набрала 16 очков за 6 сыгранных матчей и уже гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Украина за 7 сыгранных туров набрала 13 очков. У Италии 10 заработанных баллов за 6 матчей.

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Турнирная таблица группы C

В рамках отбора на ЧЕ-2024 у сборной Украины остался один матч - против национальной команды Италии. У сборной Италии осталось два матча. Перед встречей с Украиной, "Скуадра Адзурра" сыграет против Северной Македонии.

Вероятно, итальянцы смогут выиграть у македонцев, для которых этот матч уже не важен с турнирной точки зрения. Таким образом, чтобы выйти на Евро-2024, команде Сергея Реброва нужно будет выиграть у сборной Италии в номинально домашнем матче. Поединок состоится 20 ноября.

Какие шансы у Украины выйти на Евро-2024: прогноз букмекеров

Аналитики считают, что фаворитом в борьбе за вторую путевку на Евро-2024 в группе C является сборная Италии. Шансы "Скуадры Адзурры" выйти на континентальное первенство оцениваются коэффициентом 1,42. На выход сборной Украины коэффициент - 2,75.

Добавим, что первый матч сборных Италии и Украины завершился победой "Скуадры Адзурры" со счетом 2:1. Также стоит отметить, что сборная Украины никогда в своей истории не побеждала Италию (7 побед Италии и две ничьи).

Напомним, сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы. В финале Евро-2020 "Скуадра Адзурра" победила Англию на "Уэмбли" в серии пенальти.

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