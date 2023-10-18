Победу сборной Англии принесли голы Харри Кейна и Маркуса Рашфорда.

Во вторник, 17 октября, состоялся поединок восьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Англии принимала Италию.

Встреча команд проходила на знаменитом стадионе "Уэмбли" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Открыли счет в этой игре футболисты сборной Италии - на 15-й минуте с передачи Джованни Ди Лоренцо забил Джанлука Скамакка. На 32-й минуте англичанам удалось отыграться - пенальти реализовал Харри Кейн.

Видео дня

На 57-й минуте матча Маркус Рашфорд забил после передачи Джуда Беллингема и вывел Англию вперед. Точку в игре поставил Харри Кейн, оформивший дубль на 77-й минуте.

Англия - Италия - 3:1

Голы: Кейн (пен), 32, 77, Рашфорд, 57 - Скамакка, 15

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Гехи, 63), Триппьер, Филлипс (Хендерсон, 70), Райс, Фоден, Беллингем (Грилиш, 85), Рашфорд, Кейн

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби (Бастони, 63), Скальвини, Удоджи (Димарко, 63), Кристанте, Барелла, Фраттези, Эль-Шаарави (Орсолини, 87), Берарди (Распадори, 78), Скамакка (Кин, 63)

Предупреждения: Филлипс, 9 - Удоджи, 10, Ди Лоренцо, 30, Скальвини, 65

Обзор матча:

Сборная Англии за два тура до финиша набрала 16 очков и гарантировала себе выход на Евро-2024 по футболу. На втором месте в группе идет сборная Украины, набравшая за 7 игр 13 очков. Италия занимает третье место с 10 баллами.

В следующем туре Англия сыграет против сборной Мальты, а Италия встретится с Северной Македонией.

Вас также могут заинтересовать новости: