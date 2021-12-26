"Арсенал" отгрузил пять безответных голов в ворота соперника.

В воскресенье, 26 декабря, в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" отправился в гости к "Норвичу". Игра завершилась разгромной победой "канониров".

Авторами голов стали Букайо Сака, Киран Тирни, Александр Ляказетт и Эмиль Смит-Роу при этом англичанин отметился в ворота хозяев дублем, тогда как французский форвард успешно реализовал пенальти в концовке встречи.

"Норвич" - "Арсенал" - 0:5

Голы: Сака, 6, 67, Тирни, 44, Ляказетт, 84, Смит-Роу, 90+1

"Норвич": Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).

Предупреждения: Плахета - Джака, Парти

Обзор матча:

Добавим, что в этой игре "Арсенал" повторил свой собственный рекорд, сообщает ОРТА.

В третий раз "канонирам" удалось в Премьер-лиге обыграть соперника на выезде с разницей в 5 мячей.

Ранее от "Арсенала" так же пострадали "Миддлсбро" (1:6, апрель 1999 года) и "Эвертон" (1:6, август 2009 года).

"Норвич" - "Арсенал": итоги матча