В воскресенье, 26 декабря, в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" отправился в гости к "Норвичу". Игра завершилась разгромной победой "канониров".
Авторами голов стали Букайо Сака, Киран Тирни, Александр Ляказетт и Эмиль Смит-Роу при этом англичанин отметился в ворота хозяев дублем, тогда как французский форвард успешно реализовал пенальти в концовке встречи.
"Норвич" - "Арсенал" - 0:5
Голы: Сака, 6, 67, Тирни, 44, Ляказетт, 84, Смит-Роу, 90+1
"Норвич": Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.
"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).
Предупреждения: Плахета - Джака, Парти
Обзор матча:
Добавим, что в этой игре "Арсенал" повторил свой собственный рекорд, сообщает ОРТА.
В третий раз "канонирам" удалось в Премьер-лиге обыграть соперника на выезде с разницей в 5 мячей.
Ранее от "Арсенала" так же пострадали "Миддлсбро" (1:6, апрель 1999 года) и "Эвертон" (1:6, август 2009 года).
"Норвич" - "Арсенал": итоги матча
- После 19-ти туров "Арсенал" с 35 набранными очками идет на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от "Тоттенхэма" составляет 6 баллов, но у "шпор" на три игры меньше сыграно.
- "Норвич" идет на последнем месте в турнирной таблице с 10 очками в активе.
- В следующем туре АПЛ "Арсенал" примет на своем стадионе "Вулверхэмптон", а "Норвич" на выезде сыграет против "Кристал Пэлас". Оба поединка запланированы на 28 декабря.