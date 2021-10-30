Румынский тренер заявил, что "зол" на команду после матча с "Мариуполем".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал своих подопечных после матча УПЛ против "Мариуполя", в котором киевляне одержали победу со счетом 3:2.

Свой комментарий он дал в эфире телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Очень зол на игроков, команду. И сейчас, и в матче на Кубок повели себя как любители, а не профессионалы. Вместо того, чтобы забивать, контролировать ход игры - расслабились, играли как хотели, каждый тянул одеяло на себя, каждый хотел забить. Получилось то, что получилось. Нервная концовка", - сказал Луческу.

Румынский тренер подчеркнул, что команда не реализовала ряд моментов из-за эгоизма игроков:

"Могли закончить и 5:1, и 6:1. Но моментами, которые были, а их было много, распорядились неправильно. Было много эгоизма со стороны моих игроков на поле. Это то, что мне не понравилось в этих двух играх. Мы разберемся с этим, обсудим".

Читайте также"Ты видел Барселону против нас?": Луческу эмоционально высказал претензии арбитру во время матча УПЛ (видео)

Также Луческу заявил, что остался "недоволен" игроками, которые выходили на замену:

"Вместо того, чтобы добавить что-то в игре - они наоборот так же расслабленно вышли. У нас не получилась игра".

При этом румынский специалист отдал должное "Мариуполю":

"У них хороший тренер. Футболисты техничные и быстрые, у них есть будущее. Единственное - отсутствует опыт. Нам было сложно".

Напомним, после матча Кубка Украины против "Мариуполя", в котором "Динамо" победило счетом 2:1, Луческу также раскритиковал своих подопечных.

"Динамо": последние результаты

После победы над "Мариуполем" в УПЛ "Динамо" набрало 35 очков и продолжает лидировать в чемпионате.

На неделе киевляне обыграли "Мариуполь" в матче Кубка Украины и прошли в четвертьфинал турнира.

В Лиге чемпионов в 3-м туре "Динамо" в гостях проиграло "Барселоне" со счетом 0:1, а уже 2 ноября киевляне примут каталонцев дома.

Автор: Антон Дударь