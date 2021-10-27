Мирча Луческу остался недоволен отношением футболистов к делу во втором тайме.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал игроков команды по итогам матча Кубка Украины с "Мариуполем".

Свой комментарий Луческу дал телеканалам "Футбол 1,2,3".

"Мне не понравился второй тайм, не понравилось, как мы на него вышли. И вышедшие на замену игроки, и футболисты, которые играли с первых минут. Они должны понимать, что претензий к игрокам "Динамо" у меня намного больше, чем они себе представляют. Я не всех имею в виду, но большинство из тех, которые играли во втором тайме", - сказал румынский тренер.

Он также подчеркнул, что команда хорошо играла до перерыва, но потом отношение изменилось:

"В первом тайме играли хорошо, комбинировали, был хороший контроль мяча, забили два гола, а потом остановились. Такое впечатление, что все ждали завершения матча, чтобы сесть в автобус и уехать домой. Скорее всего, все уже сконцентрировались на субботнюю игру в чемпионате".

"Что бы я им не говорил в перерыве, то, как они вышли во втором тайме, было нехорошо. Их отношение к делу", - подытожил Луческу.

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"Динамо" Киев: последние результаты

В матче 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" в гостях обыграло "Мариуполь" со счетом 2:1.

В чемпионате Украины "Динамо" сохраняет три очка перевеса над "Шахтером". Киевляне в предыдущем туре обыграли "Днепр-1".

В Лиге чемпионов динамовцы в 3-м туре проиграли "Барселоне" и опустились на последнее место в своей группе.

Автор: Антон Дударь