Игорь Цыганык утверждает, что в конце весны сборную Украины возглавит СЕргей Ребров.

Сборная Украины накануне сыграла свой первый матч в рамках отбора на Евро-2024 по футболу. "Сине-желтые" на выезде со счетом 0:2 проиграли Англии.

К этому поединку команду готовил Руслан Ротань, который был назначен временным исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

Матч против Англии стал дебютным для 41-летнего специалиста на посту наставника сборной и может стать последним.

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Журналист Игорь Цыганык заявляет, что к следующим матчам квалификации ЧЕ-2024 сборную Украины будет готовить Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн".

Отмечается, что соглашение Ротаня со сборной было рассчитано как раз до прихода Реброва.

"Следующие поединки отбора у нас Северная Македония и Мальта, а я уверен на 99,9%, что тренером будет Ребров. Сейчас уже не хочу обсуждать назначение Ротаня, но Реброву будет очень непросто.

Ему теперь нужно как на заказ выигрывать все матчи. А мы в игре с Англией увидели не команду, а набор футболистов", - сообщил журналист в эфире передачи "Цыганык Live".

Ожидается, что в конце весны у Сергея Реброва истечет контракт с "Аль-Айном", и сборная Украины сможет официально объявить его главным тренером национальной команды.

Напомним, что в отборе на Евро-2024 сборная Украины выступает в группе С, где их соперниками являются сборные Англии, Северной Македонии, Италии и Мальты.

После двух туров в группе лидирует сборная Англии, в активе которой шесть очков. По три балла у Северной Македонии и Италии. Украина и Мальта остаются без набранных очков.

Следующие матчи в рамках квалификации ЧЕ-2024 сборная Украины сыграет 16 и 19 июня, против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Добавим, что прямую путевку на ЧЕ-2024 получат команды, занявшие в группах отбора первые и вторые места.

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