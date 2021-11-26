Андрей Ярмоленко / фото REUTERS
Авторитетный итальянский журналист-инсайдер Николо Скира заявил, что вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может зимой перебраться в "Дженоа", которое тренирует Андрей Шевченко.
Об этом Скира написал у себя в Twitter.
"Дженоа" хочет усилить позицию крайнего вингера/полузащитника. Шевченко видит Ярмоленко идеальным кандидатом на это амплуа. Переговоры ведутся.
"Дженоа" сейчас не имеет возможности подписать игрока без паспорта Евросоюза. Но генуэзский клуб готов освободить слот под Ярмоленко.
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Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"
- Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.
- В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.
- В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.
- Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.
- По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".