Андрей Ярмоленко подчеркнул, что почти все футболисты сборной занимаются благотворительностью.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему решил потратить премиальные за выступление на Евро-2020 на благотворительность. Он закупил оборудование для детской клиники.

О своем поступке он рассказал в интервью YouTube-каналу УАФ:

"Перед чемпионатом Европы меня преследовали травмы. Я ходил в церковь. Я сказал сам себе, что отдам все заработанные за турнир деньги на благотворительность. Я сообщил об этом публично. Некоторые люди скажут, что такие вещи нужно делать тихо, некоторые говорят, что, наоборот, нужно подавать пример другим людям, спортсменам. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больнице".

Ярмоленко подчеркнул, что хотел подать пример:

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"Собственным примером я хотел показать, что все мы - люди и должны помогать друг другу. Моя жена была только за, к этой акции присоединился и мой друг Вадим Шаблий. Хочу, чтобы это стало примером, а мы все были немного добрее и помогали друг другу".

Он также сказал, что почти все футболисты сборной Украины занимаются благотворительностью:

"Болельщики пишут в интернете, что футболисты зарабатывают деньги, думают только о себе и никому не помогают, только ездят на дорогих авто и посещают дорогие рестораны. Я могу вас заверить, что почти все футболисты сборной занимаются помощью. Кто-то это делает тихо, кто-то публично".

Сборная Украины: выступление на Евро-2020

На групповом этапе турнира Украины проиграла Нидерландам (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.

В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.

В 1/4 финала сборная Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

За Евро-2020 сборная Украины в общей сложности заработала 16 миллионов евро.

Автор: Антон Дударь