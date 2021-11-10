Украинский футболист сдержал свое слово.

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился благородным поступком.

Футболист направил премиальные, полученные за выступление сборной Украины на Евро-2020, на благотворительность. Такое обещание он дал еще во время турнира.

Он приобрел медицинское оборудование для киевской клиники "Охматдет" и передал его в отделение гемофилии вместе со своим агентом Вадимом Шаблием.

"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность", - написал Ярмоленко в Instagram.

Напомним, на Евро-2020 Ярмоленко забил два гола.

Сборная Украины: выступление на Евро-2020

На групповом этапе турнира Украины проиграла Нидерландам (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.

В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.

В 1/4 финала сборная Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

За Евро-2020 сборная Украины в общей сложности заработала 16 миллионов евро.

Автор: Антон Дударь