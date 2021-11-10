Андрей Ярмоленко / фото REUTERS
Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился благородным поступком.
Футболист направил премиальные, полученные за выступление сборной Украины на Евро-2020, на благотворительность. Такое обещание он дал еще во время турнира.
Он приобрел медицинское оборудование для киевской клиники "Охматдет" и передал его в отделение гемофилии вместе со своим агентом Вадимом Шаблием.
"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направили на благотворительность", - написал Ярмоленко в Instagram.
Андрей Ярмоленко с заведующей отделением и своим агентом / фото instagram.com/yarmolenkoandrey
Напомним, на Евро-2020 Ярмоленко забил два гола.
Сборная Украины: выступление на Евро-2020
- На групповом этапе турнира Украины проиграла Нидерландам (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).
- Украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украина разгромно проиграла Англии (0:4).
- За Евро-2020 сборная Украины в общей сложности заработала 16 миллионов евро.