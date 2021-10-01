Украинец записал на свой счет предголевую передачу.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в голевой атаке "Вест Хэма" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида".

Украинец вышел на поле с первых минут и отметился предголевым пасом, создав остроту в штрафной соперника.

На 29-й минуте матча Ярмоленко отдал эффектную передачу в штрафную на Майкла Антонио, тот отпасовал на Деклана Райса, который и открыл счет.

Ярмоленко отыграл 76 минут, после чего был заменен. "Вест Хэм" победил со счетом 2:0.

Читайте такжеНе попал в пустые ворота: Ярмоленко получил не лучшие оценки за матч против Манчестер Юнайтед (видео)

Андрей Ярмоленко в сезоне 2021-2022

Украинский полузащитник начал сезон в "Вест Хэме" в роли запасного игрока. На данный момент он лишь дважды выходил в основном составе, оба раза не в АПЛ.

Всего Ярмоленко принял участие в девяти матчах. Он пока не отличался результативными действиями.

В матче против "Манчестер Юнайтед" украинец заработал для своей команды пенальти.

Автор: Антон Дударь