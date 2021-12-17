Маркевич считает жребий удачным для украинской команды.

16 декабря состоялась жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в 2022-2023 годах.

По результатам жеребьевки сборная Украины в Лиге В получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.

Бывший тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич поделился своим мнением об итогах жеребьевки Лиги наций и перспективах сборной Украины в этом турнире.

"Я считаю, что жребий был удачным, по-моему, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины будет пытаться доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора к чемпионату мира.

Читайте такжеЛига наций УЕФА: Петраков оценил итоги жеребьевки для сборной УкраиныА в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, ничего страшного не вижу.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая, и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях, и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Сборная Украины в Лиге наций: что было раньше

По итогам дебютного розыгрыша турнира (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.

В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.

Автор: Владимир Медяник