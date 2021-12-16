Новый розыгрыш турнира стартует в июне.

16 декабря состоялась жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в 2022-2023 годах.

В рамках жеребьевки команды были распределены по группам в четырех дивизионах.

В розыгрыше турнира примут участие 55 сборных. Сборная Украины выступит в Лиге В.

Итоги жеребьевки

Лига А

Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия

Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Лига В

Группа 1: УКРАИНА, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига С

Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония

Группа 3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова

Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

Лига D

Группа 1: Лихтенштейн, Казахстан/Молдова, Андорра, Латвия

Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта

Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на корзины на основании своих результатов в турнире в сезоне 2020-2021.

Казахстан и Молдова, а также Кипр и Эстония определят участников лиг С и D в стыковых матчах, которые состоятся в марте. Победители пар сыграют в дивизионе С, проигравшие - в D.

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Лига наций 2022-2023: что нужно знать

В рамках групповой стадии в июне и сентябре 2022 года команды сыграют со своими соперниками по группе на своих полях и в гостях.

График турнира: 1 и 2 туры - 2-8 июня 2022 года, 3 и 4 туры - 8-14 июня 2022 года, 5 и 6 туры - 22-27 сентября 2022 года.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая запланирована на июнь 2023 года.

Победители своих групп в лигах B, C и D поднимутся на одну лигу выше, а команды, которые станут последними в своих группах в лигах A и B понизятся в классе. Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи за право остаться в этом дивизионе.

Автор: Антон Дударь