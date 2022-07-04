Олег Ящук служит в ВСУ и перестал выходить на связь 29 июня.

Известный футбольный журналист-телеведущий Олег Ящук, который служит в ВСУ и перестал выходить на связь, нашелся. Он исчез возле Лисичанска 29 июня. Вчера, 3 июля, сестра журналиста рассказала, что он жив и здоров.

Об этом сообщает издание "Футбол UA".

Олег Ящук уже несколько лет работает журналистом программы "Футбольный формат", которая выходит на телеканале "Эспрессо". После начала полномасштабной агрессии РФ пошел в Вооруженные Силы Украины. Недавно стало известно, что он исчез где-то вблизи Лисичанска.

3 июля сестра Ящука сообщила, что его нашли. Журналист жив и здоров, с ним все в порядке.

Как уже сообщал УНИАН, Ящук находится на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшей близ Северска и Лисичанска.

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