Как сообщают знакомые и коллеги Олега Ящука, в последний раз он выходил на связь 29 июня.

Футбольный журналист Олег Ящук исчез возле Лисичанска.

Как сообщают знакомые и коллеги Олега, в последний раз он выходил на связь 29 июня.

Ящук находился на фронте в рядах Вооруженных сил в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, который воевал вблизи Северска и Лисичанска.

Олег Ящук уже несколько лет работает журналистом программы "Футбольный формат", которая выходит на телеканале "Эспрессо". После начала полномасштабной агрессии РФ пошел в Вооруженные Силы Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне закрепляются в районе Лисичанска и уничтожают город.

Представитель Минобороны Украины опроверг информацию, что Лисичанск находится якобы под полным контролем армии РФ.

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