Чемпионат мира-2026: определились все 48 участников турнира

В ночь на 1 апреля завершились все поединки в рамках квалификации европейского и межконтинентального плей-офф Чемпионата мира-2026. Теперь известны все участники Мундиаля, который пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США.

Шесть последних путевок получили Турция, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия, Ирак и ДР Конго. Всего на турнире за трофей будут соревноваться 48 сборных - изначально в одной из 12 групп, а потом в плей-офф.

Состав групп чемпионата мира 2026:

Видео дня

Группа A : Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B : Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа C : Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D : США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E : Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.

Группа F : Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

[В группе F могла быть сборная Украины, если бы изначально выиграла Швецию, а потом победителя пары Польша-Албания]

Группа G : Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H : Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I : Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.

Группа J : Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K : Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Группа L : Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Впервые на Чемпионат мира вышли четыре сборные - Узбекистана, Иордании, Кюрасао и Кабо-Верде.

Что еще известно о ЧМ-2026

Ранее УНИАН сообщал, что экс-президент ФИФА призвал болельщиков не ехать в США на ЧМ-2026. Причиной призыва, как отметил Блаттер, является агрессивная внешняя политика президента США Дональда Трампа и масштабное усиление иммиграционного контроля.

И действительно, из-за Трампа ЧМ-2026 в США пройдет частично при пустых трибунах. Все из-за приостановки выдачи американских виз гражданам стран третьего мира. Это не касается игроков, официальных лиц и ближайших родственников членов команды. Но для болельщиков не было сделано никаких исключений.

