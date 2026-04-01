Чемпионат мира-2026: определились все 48 участников турнира

В ночь на 1 апреля завершились все поединки в рамках квалификации европейского и межконтинентального плей-офф Чемпионата мира-2026. Теперь известны все участники Мундиаля, который пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США.
Шесть последних путевок получили Турция, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия, Ирак и ДР Конго. Всего на турнире за трофей будут соревноваться 48 сборных - изначально в одной из 12 групп, а потом в плей-офф.
Состав групп чемпионата мира 2026:
- Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
- Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.
- Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
- Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.
- Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.
- Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.
[В группе F могла быть сборная Украины, если бы изначально выиграла Швецию, а потом победителя пары Польша-Албания]
- Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
- Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
- Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.
- Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
- Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.
- Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Впервые на Чемпионат мира вышли четыре сборные - Узбекистана, Иордании, Кюрасао и Кабо-Верде.
Что еще известно о ЧМ-2026
Ранее УНИАН сообщал, что экс-президент ФИФА призвал болельщиков не ехать в США на ЧМ-2026. Причиной призыва, как отметил Блаттер, является агрессивная внешняя политика президента США Дональда Трампа и масштабное усиление иммиграционного контроля.
И действительно, из-за Трампа ЧМ-2026 в США пройдет частично при пустых трибунах. Все из-за приостановки выдачи американских виз гражданам стран третьего мира. Это не касается игроков, официальных лиц и ближайших родственников членов команды. Но для болельщиков не было сделано никаких исключений.