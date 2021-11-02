FARE считает, что высказывания Артема Беседина недопустимы.

Известная организация по борьбе с расизмом и ксенофобией в футболе FARE ("Футбол против расизма в Европе") прокомментировала высказывания форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина о представителях ЛГБТ.

В FARE считают, что Беседин должен понести наказание за свои слова:

"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения - неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре".

Также в организации дали украинскому футболисту рекомендацию.

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"Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии - узнать больше о людях, которые его окружают в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", - сказали в FARE изданию "Спорт-Экспресс".

Беседин ранее сказал про ЛГБТ, что "таких людей не должно быть".

Напомним, ранее в адрес представителей ЛГБТ грубо высказался также экс-игрок сборной Украины Богдан Бутко.

Артем Беседин: выступления в 2021 году

В 2021 году нападающий вернулся на поле после дисквалификации из-за допинга.

Во второй половине прошлого сезона он успел провести за "Динамо" 18 матчей, в которых забил 6 голов.

Со сборной Украины Беседин поехал на Евро, где принял участие в трех матчах и получил серьезную травму в игре 1/8 финала против Швеции.

На данный момент форвард проходит реабилитацию, которая займет около полугода.

Автор: Антон Дударь