Согласно заявлению РФС, сборная России пропустит ЧМ-2026 и Евро-2028.

В России не рассчитывают на возвращение национальной футбольной сборной к международным турнирам до 2028 года. Такой вывод можно сделать из "концепции деятельности сборной в период санкций", обнародованной Российским футбольным союзом (РФС).

Там отметили: на период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы.

"Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028 года", - говорится в заявлении.

Концепция предусматривает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, которые регулярно выступают в РПЛ. Предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры для стимулирования использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.

"В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. При этом "необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА", - говорится в сообщении.

Также российские футбольные чиновники предлагают организовать "в России или за рубежом коммерческий товарищеский турнир с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств".

Изоляция российских спортсменов - последние новости

УЕФА не включил сборную России в число участников Лиги наций-2024/25. Таким образом, национальная команда страны-агрессора не будет играть в международных турнирах как минимум до 2025 года.

Как известно, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

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