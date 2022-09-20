9 октября во Франкфурте состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

Россия не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. Таким образом страны-агрессора не будет в финальной части чемпионата Европы, который пройдет в Германии.

Об этом стало известно из сообщения президента УАФ Андрея Павелко в Facebook.

"Россиянам просто не к чему готовиться. РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им таки не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!", - написал Павелко.

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9 октября во Франкфурте состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

Как писал УНИАН, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала не допустить Россию и Беларусь к квалификации чемпионата Европы-2024.

Напомним, УЕФА и ФИФА оставили в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Евро-2024: что известно