Россия не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. Таким образом страны-агрессора не будет в финальной части чемпионата Европы, который пройдет в Германии.
Об этом стало известно из сообщения президента УАФ Андрея Павелко в Facebook.
"Россиянам просто не к чему готовиться. РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им таки не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!", - написал Павелко.
9 октября во Франкфурте состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.
Как писал УНИАН, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала не допустить Россию и Беларусь к квалификации чемпионата Европы-2024.
Напомним, УЕФА и ФИФА оставили в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Евро-2024: что известно
- Чемпионат Европы пройдет в июне-июле 2024 года.
- Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.
- Уже был представлен логотип Евро-2024.