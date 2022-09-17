Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала не допустить Россию и Беларусь к квалификации чемпионата Европы-2024, который примет Германия.

Фезер адресовала письмо с таким призывом президенту УЕФА Александеру Чеферину.

"Не только Россию, которая ведет агрессивную войну, нарушающую международное право, но и Беларусь, как ключевого сторонника российского руководства, нужно отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров.

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Футбол должен выполнить свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против этой формы нарушения прав человека. Все ответственные должны быть лишены любой возможности участвовать в спорте, влиять или представлять себя любым другим образом.

Также нужно отстранить российских и белорусских чиновников от влиятельных органов международных спортивных ассоциаций", - написала Фезер.

Добавим, что жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

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