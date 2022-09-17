Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала не допустить Россию и Беларусь к квалификации чемпионата Европы-2024, который примет Германия.
Фезер адресовала письмо с таким призывом президенту УЕФА Александеру Чеферину.
"Не только Россию, которая ведет агрессивную войну, нарушающую международное право, но и Беларусь, как ключевого сторонника российского руководства, нужно отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров.
Футбол должен выполнить свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против этой формы нарушения прав человека. Все ответственные должны быть лишены любой возможности участвовать в спорте, влиять или представлять себя любым другим образом.
Также нужно отстранить российских и белорусских чиновников от влиятельных органов международных спортивных ассоциаций", - написала Фезер.
Добавим, что жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне.
Евро-2024: что известно
- Чемпионат Европы пройдет в июне-июле 2024 года.
- Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.
- Уже был представлен логотип Евро-2024.