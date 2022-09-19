Ефим Конопля увидел триколор на посольстве РФ в Германии.

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля эмоционально отреагировал на флаг России, который он увидел в Берлине.

"Иду я по Берлину и вижу такую ху*ню. Это что такое?", – бурно прокомментировал увиденное Конопля в своем Instagram.

Заметим, что это здание посольства страны-агрессора.

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Добавим, что 23-летний Конопля имеет три поединка в футболке национальной сборной Украины. В 2019 году Ефим стал чемпионом мира на молодежном ЧМ в составе сборной Украины U-20. Его тогда признали одним из лучших футболистов турнира.

19 сентября появилась информация, что российский футбольный союз адресовал письмо в УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Ранее партнер Конопли по "Шахтеру" Михаил Мудрик сообщил, что его переход на украинский язык - это принципиальная позиция.

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