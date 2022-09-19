В письме, которое написала Россия, Александр Петраков обвиняется в нарушении кодекса поведения.

Российский футбольный союз адресовал письмо в УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Об этом информирует The Guardian.

Страна-агрессор обвиняет Петракова в дискриминационных заявлениях в отношении россиян и несоблюдении политического нейтралитета. В качестве доказательства заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев привел цитаты Петракова о войне, опубликованные в двух изданиях - итальянском Corriere dello Sport и российском "Спорт-Экспресс".

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В письме, которое написала Россия, Петраков обвиняется в нарушении кодекса поведения. В приведенных цитатах он говорил о намерении присоединиться к защитникам Украины, а также призывал выгнать всех россиян с международных спортивных соревнований.

"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами (Россией и Украиной) и являются политическим месседжем, который явно нарушает фундаментальный принцип политической нейтральности.

Более того, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании общественной ненависти на национальной почве и использования футбола для отстаивания политических взглядов", - написал Рогачев.

В РФС говорят, что Петраков совершил "призыв к насилию", а его комментарии являются "дискриминационными по национальному признаку, поскольку Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию касательно всех граждан Российской Федерации без каких-либо законных оснований".

Напомним, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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