"Внутри неприятно, когда ты разговариваешь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей", - признался Мудрик.

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик объяснил, почему не хочет разговаривать языком страны-агрессора.

21-летний футболист дал комментарий для "Трибуна".

"Это больше такая принципиальная позиция. Потому что как-то даже внутри неприятно, когда ты разговариваешь на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей", - признался Мудрик.

Атакующий полузащитник этим летом может перейти в леверкузенский "Байер". Также Мудриком интересуется английский "Брентфорд".

Transfermarkt оценивает Михаила в 9 миллионов евро.

Ранее еще один футболист "Шахтера" Артем Бондаренко принципиально начал общаться только на украинском языке. А звезда отечественного тенниса Марта Костюк так же призвала всех перейти на украинский язык.

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