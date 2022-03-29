Марта Костюк отреагировала на законопроект Госдумы РФ.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) отреагировала на абсурдный законопроект, который выдвинули на повестку дня депутаты Госдумы РФ.

Российские парламентарии предлагают называть "своими соотечественниками" всех людей, которые говорят на русском языке. Также в Госдуме рассмотрят вопрос исторических народов, проживающих на территории России, к которым они относят и украинцев.

В ответ на этот бред 19-летняя киевлянка Костюк в Stories на своей странице в Instagram призвала всех переходить на родной "соловьиный язык".

"Учим и переходим на родной украинский, чтобы неожиданно не стать соотечественником", - написала Костюк.

Ранее муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис рассказал, как страдает его жена из-за войны в Украине.

Напомним, что приехал воевать против рашистов Александр Долгополов, который был первой ракеткой Украины.

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