"Шахтер" пока не дал согласия на трансфер Мудрика в "Байер".

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик стал на шаг ближе к переходу из донецкого "Шахтера" в немецкий "Байер".

Как сообщает авторитетное издание Kicker, 21-летний украинец успешно прошел медосмотр для своего трансфера в клуб из Леверкузена.

Впрочем, как отмечает источник, несмотря на наличие всех необходимых договоренностей с самим футболистом, немецкий клуб пока не согласовал детали перехода Мудрика с "Шахтером".

"Байер" настаивает на подписании украинца. По предварительным данным, украинский клуб попросил за Мудрика более 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Байер" не единственный клуб, который заинтересован в покупке Мудрика. Талантливым украинским хавбеком интересуются также итальянская "Рома" и английский "Брентфорд". Однако, как заявлял сам футболист, он склоняется к переходу именно в "Байер".

Добавим, что по итогам этого сезона леверкузенский "Байер" занял третье место в Бундеслиге, набрав 64 очка за 34 тура. Таким образмо, "фармацевты" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Михаил Мудрик: карьера