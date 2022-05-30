Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик стал на шаг ближе к переходу из донецкого "Шахтера" в немецкий "Байер".
Как сообщает авторитетное издание Kicker, 21-летний украинец успешно прошел медосмотр для своего трансфера в клуб из Леверкузена.
Впрочем, как отмечает источник, несмотря на наличие всех необходимых договоренностей с самим футболистом, немецкий клуб пока не согласовал детали перехода Мудрика с "Шахтером".
"Байер" настаивает на подписании украинца. По предварительным данным, украинский клуб попросил за Мудрика более 20 миллионов евро.
Стоит отметить, что "Байер" не единственный клуб, который заинтересован в покупке Мудрика. Талантливым украинским хавбеком интересуются также итальянская "Рома" и английский "Брентфорд". Однако, как заявлял сам футболист, он склоняется к переходу именно в "Байер".
Добавим, что по итогам этого сезона леверкузенский "Байер" занял третье место в Бундеслиге, набрав 64 очка за 34 тура. Таким образмо, "фармацевты" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Михаил Мудрик: карьера
- Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".
- Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В прошлом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- Михаил владеет замечательной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".
- В составе "Шахтера" Мудрик сыграл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал 9 результативных передач.