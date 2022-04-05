Артем Бондаренко не хочет разговаривать на языке оккупантов.

21-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко высказался о войне, а также рассказал, почему будет общаться на украинском языке.

"До начала вторжения РФ я действительно общался на русском языке. Но сейчас я решил пытаться разговаривать на украинском. Возможно это будет с ошибками, но на украинском. Потому что мне стыдно говорить на языке людей, которые уничтожают наше государство", - сказал Артем для каналов "Футбол 1/2/3".

"Стараюсь поддерживать форму всеми возможными способами. Занимаюсь дома и иногда выхожу с друзьями поиграть в футбол, чтобы совсем не забыть, что такое мяч.

Ежедневно поддерживаю связь со своими друзьями и партнерами по команде. Это Мудрик, Судаков, Бондарь, Трубин. Узнаем, у кого какая ситуация в городе. Даже не могу представить, каким будет украинский футбол после войны.

Но скажу, что все мысли на этот счет отошли на второй план. Трудно думать о футболе, когда ты знаешь, что ежедневно гибнут люди.

Первое, что сделаю после войны – обниму свою семью, увижусь с друзьями, которые сейчас разбросаны по всей стране. Наверное, чаще буду делать то, что раньше постоянно откладывал на завтра. Ведь мы поняли, что надо ценить каждую минуту мирного неба над головой.

Я очень горжусь тем, что я украинец. Думаю, что после нашей победы слова "я – украинец" будут звучать во всем мире по-новому и очень гордо. Хочется обратиться к нашим гражданам. Верьте в нашу армию, победа обязательно будет за нами", – добавил Бондаренко.

Артем Бондаренко: карьера