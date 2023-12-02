Сборная России не будет играть в международных турнирах как минимум до 2025 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список сборных, которые примут участие в жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25.

Согласно информации, опубликованной в релизе на официальном сайте организации, в число участников жеребьевки УЕФА не включил сборную России. Это означает автоматическое неучастие команды в турнире.

Таким образом, национальная сборная страны-террориста не будет принимать участия в международных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.

Видео дня

Жеребьевка Лиги наций-2024/25 пройдет 8 февраля 2024 года в Париже. В турнире примут участие 54 команды, разделенные на Лиги A, B, C и D. Сборная Украины будет выступать в Лиге B. Новый сезон Лиги наций стартует следующей осенью.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. По этой причине сборная России не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С. ​​​​​​

Вас также могут заинтересовать новости: