Чемпионы мира не хотели, чтобы их использовали для каких-либо заявлений действующей власти Аргентины.

18 декабря завершился 22-й в истории чемпионат мира по футболу. Победителем мирового первенства стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию.

"Альбиселесте" вернулись с трофеем на родину, где устроили грандиозное празднование вместе с болельщиками.

Сборная Аргентины также получила приглашение от президента страны Альберто Фернандеса посетить его дворец с Кубком мира. Месси с партнерами по команде должны были выйти на балкон президентского дворца и продемонстрировать Кубок мира счастливой публике.

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Однако, как сообщает издание Le Monde, футболисты национальной команды отказали в этом президенту Аргентины.

По информации источника, отказ связан с разногласием в политических взглядах. Футболисты сборной категорически не хотели, чтобы их использовали для каких-либо заявлений действующей власти Аргентины.

Стоит отметить, что это первый случай в истории Аргентины, когда команда отказалась прийти с Кубком мира в президентский дворец.

Добавим, что президент Аргентины Альберто Фернандес известен своими пророссийскими взглядами. Ранее он поблагодарил президента страны-агрессора Владимира Путина за приветствие с победой на ЧМ-2022.

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