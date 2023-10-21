Сборная Италии является главным оппонентом сборной Украины в борьбе за путевку на Евро-2024.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин посетил накануне ежегодную Франкфуртскую книжную ярмарку, где в кулуарах позволил себе провокационное высказывание.

Функционер заявил, что сборная Италии очень нужна в финальном турнире Евро-2024 по футболу и будет катастрофой, если "Скуадра Адзурра" не сможет преодолеть квалификацию. Поэтому он хочет, чтобы Италия в заключительном туре отбора на ЧЕ-2024 победила Украину.

"Италия должна квалифицироваться на Евро-2024 по футболу. Иначе это будет катастрофа. Сборная Италии слишком важна. Думаю, что Италия выиграет у Украины", - приводит слова Чеферина LaPresse.

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Отметим, что перед заключительным циклом квалификации Евро-2024 по футболу ситуация в группе C следующая: сборная Англии идет на первом месте с 16 баллами (6 игр) и уже гарантировала себе путевку на континентальное первенство. На второй позиции в группе идет Украина, набравшая 13 очков за 7 матчей. Сборная Италии занимает третье место с 10 баллами (6 матчей).

17 ноября сборная Италии сыграет против Северной Македонии и потенциально может сравняться по очкам с командой Сергея Реброва. Таким образом, судьба путевки на Евро-2024 будет решатся в очной дуэли сборных Украины и Италии. Матч состоится 20 ноября. Номинально домашний поединок "сине-желтые" из-за полномасштабной войны проведут в Леверкузене на стадионе "БайАрена".

Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы. В финале Евро-2020 "Скуадра Адзурра" в серии пенальти победила сборную Англии.

Стоит отметить, что финальную стадию чемпионатов Европы итальянцы в последний раз пропускали в 1992 году.

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