Федерация футбола Литвы намерена подать апелляцию на решение УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Федерацию футбола Литвы (LFF) за антипутинские кричалки.

Как сообщает официальный сайт литовской федерации, организацию оштрафовали на 10 тысяч евро после выкриков болельщиков в игре против Сербии (1:3) в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Матч состоялся еще в сентябре.

Сообщается, что Федерация футбола Литвы подаст апелляцию на решение УЕФА про штраф.

Видео дня

Также на решение УЕФА отреагировал один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас. В своем Instagram футболист опубликовал пост, в котором призвал болельщиков команды не обращать внимания на штраф и продолжать "благое дело".

"Продолжайте повторять, мы заплатим штрафы нашими бонусами, если придется.

Я не могу говорить за всех, но думаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на благое дело", - заявил Ласицкас.

Напомним, популярная кричалка "путин - х**ло" зародилась в Харькове после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Подобные известные кричалки в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина часто можно услышать и на других спортивных мероприятиях в Литве.

Добавим, что в рамках квалификации Евро-2024 по футболу сборная Литвы выступает в группе G. Команда набрала 6 очков за 7 матчей и занимает четвертое место в группе.

Сборная Литвы уже потеряла шансы квалифицироваться на чемпионат Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: