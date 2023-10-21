Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Федерацию футбола Литвы (LFF) за антипутинские кричалки.
Как сообщает официальный сайт литовской федерации, организацию оштрафовали на 10 тысяч евро после выкриков болельщиков в игре против Сербии (1:3) в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Матч состоялся еще в сентябре.
Сообщается, что Федерация футбола Литвы подаст апелляцию на решение УЕФА про штраф.
Также на решение УЕФА отреагировал один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас. В своем Instagram футболист опубликовал пост, в котором призвал болельщиков команды не обращать внимания на штраф и продолжать "благое дело".
"Продолжайте повторять, мы заплатим штрафы нашими бонусами, если придется.
Я не могу говорить за всех, но думаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на благое дело", - заявил Ласицкас.
Напомним, популярная кричалка "путин - х**ло" зародилась в Харькове после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Подобные известные кричалки в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина часто можно услышать и на других спортивных мероприятиях в Литве.
Добавим, что в рамках квалификации Евро-2024 по футболу сборная Литвы выступает в группе G. Команда набрала 6 очков за 7 матчей и занимает четвертое место в группе.
Сборная Литвы уже потеряла шансы квалифицироваться на чемпионат Европы.