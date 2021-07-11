Италия - Англия: стали известны стартовые составы команд на финал Евро-2020

Роберто Манчини и Гарет Саутгейт определились с составами на решающий матч.

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Англии на финальный матч чемпионата Европы, который пройдет сегодня, 11 июля, на "Уэмбли". УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Евро-2020. Составы команд Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Кьеза, Иммобиле Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой Англия: Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Маунт, Стерлинг, Кейн Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Мингс, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингем Матч начнется в 22.00. Главный арбитр - Бьорн Кейперс из Нидерландов. Италия - Англия: перед матчем Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Итальянцы ранее побеждали на Евро один раз (в 1968 году) и дважды уступали в финалах.

Для сборной Англии это будет первый финал в истории на чемпионатах Европы.

Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.

Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).

В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).

Италия - Англия: эксперты сделали прогнозы на финал. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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