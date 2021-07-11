Стали известны стартовые составы сборных Италии и Англии на финальный матч чемпионата Европы, который пройдет сегодня, 11 июля, на "Уэмбли".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Евро-2020.
Составы команд
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Кьеза, Иммобиле
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой
Англия: Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Маунт, Стерлинг, Кейн
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Мингс, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингем
Матч начнется в 22.00. Главный арбитр - Бьорн Кейперс из Нидерландов.
Италия - Англия: перед матчем
- Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Итальянцы ранее побеждали на Евро один раз (в 1968 году) и дважды уступали в финалах.
- Для сборной Англии это будет первый финал в истории на чемпионатах Европы.
- Сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, набрав 7 очков. В плей-офф англичане прошли Германию (2:0), Украину (4:0) и обыграли Данию (2:1 в овертайме). В матче против датчан Англия впервые пропустила на Евро.
- Сборная Италии набрала максимум очков в группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф итальянцы прошли Австрию (2:1 в овертайме), Бельгию (2:1) и в полуфинале - Испанию (1:1 и 4:2 по пенальти).
- В официальных матчах Италия и Англия встречались восемь раз. У итальянцев - пять побед, у англичан - одна, еще два раза команды сыграли вничью. А их последняя встреча состоялась в 2018 году - товарищеский матч завершился вничью (1:1).
- Италия - Англия: эксперты сделали прогнозы на финал.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram