Украина в матче за 3-е место сыграет против вице-чемпиона Европы по футзалу.

В воскресенье, 6 февраля, в рамках чемпионата Европы по футзалу состоится матч за 3-е место, в котором сборная Украины сыграет против сборной Испании.

Поединок пройдет в Амстердаме на арене "Зигго Доум".

Испания - Украина: где смотреть поединок

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал "UA: Перший". В интернете легально и полностью бесплатно этот матч можно будет посмотреть на сайте Суспільне | Спорт.

Добавим, что в этот же день будет сыгран и финал первенства континента. В поединке за трофей чемпиона Европы сойдутся сборные Португалии и России. Начало этого противостояния в 18:30 по Киеву.

Испания - Украина: прогноз на матч

Фаворитом поединка за третье место букмекеры считают сборную Испании.

На победу вице-чемпионов Европы предлагают коэффициент 1.25. Ничью оценили в 7.10, а победу Украины в 6.65.

Букмекеры считают, что матч Испании и Украины получится довольно результативным: тотал больше 4.5 мяча идет за 1.40, а тотал меньше 4.5 мяча - за 2.80.

Читайте такжеОбиделись за песню о Путине: представители РФ потребовали от УЕФА наказать УкраинуНапомним, что в полуфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины минимально уступила сборной России со счетом 2:3. С аналогичным счетом сборная Испании проиграла Португалии.

Испания - Украина: перед матчем

Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).

На стадии четвертьфинала украинцы сенсационно одолели Казахстан (5:3).

Испания заняла первое место в группе D, обыграв Грузию (8:0) и Боснию и Герцеговину (5:1), а также сыграв вничью с Азербайджаном (2:2).

В 1/4 финала испанцы не испытали проблем в игре против Словакии, добыв победу с разгромным счетом 5:1.

Евро-2022 по футзалу: главное