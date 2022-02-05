В воскресенье, 6 февраля, в рамках чемпионата Европы по футзалу состоится матч за 3-е место, в котором сборная Украины сыграет против сборной Испании.
Поединок пройдет в Амстердаме на арене "Зигго Доум".
Испания - Украина: где смотреть поединок
Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал "UA: Перший". В интернете легально и полностью бесплатно этот матч можно будет посмотреть на сайте Суспільне | Спорт.
Добавим, что в этот же день будет сыгран и финал первенства континента. В поединке за трофей чемпиона Европы сойдутся сборные Португалии и России. Начало этого противостояния в 18:30 по Киеву.
Испания - Украина: прогноз на матч
Фаворитом поединка за третье место букмекеры считают сборную Испании.
На победу вице-чемпионов Европы предлагают коэффициент 1.25. Ничью оценили в 7.10, а победу Украины в 6.65.
Букмекеры считают, что матч Испании и Украины получится довольно результативным: тотал больше 4.5 мяча идет за 1.40, а тотал меньше 4.5 мяча - за 2.80.
Читайте такжеОбиделись за песню о Путине: представители РФ потребовали от УЕФА наказать УкраинуНапомним, что в полуфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины минимально уступила сборной России со счетом 2:3. С аналогичным счетом сборная Испании проиграла Португалии.
Испания - Украина: перед матчем
- Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).
- На стадии четвертьфинала украинцы сенсационно одолели Казахстан (5:3).
- Испания заняла первое место в группе D, обыграв Грузию (8:0) и Боснию и Герцеговину (5:1), а также сыграв вничью с Азербайджаном (2:2).
- В 1/4 финала испанцы не испытали проблем в игре против Словакии, добыв победу с разгромным счетом 5:1.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.